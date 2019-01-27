懶理負評！45歲李若彤再扮小龍女冇壓力

藝人李若彤應好友曾志偉之邀出席慈善盤菜宴，她透露今次是首次參與，志偉幾天前才突然通知她。現年45歲的她，早前在內地節目上扮演曾飾演過的經典角色「小龍女」，問她有否壓力？她坦言：「又唔係第一次扮，三年前扮過一次，反而95年第一次扮有壓力。因為未摸索到，唔知頭同妝配唔配合到，第一次唔係扮得咁好，後來就搵到合適嘅頭髮同化妝。我年齡增加咗，智慧都增加咗，我冇乜所謂！希望畀一個回憶大家，喜唔喜歡冇所謂，我係為咗畀喜歡我嘅人睇，有啲人批評，咁每個人心目中都有自己嘅小龍女，我又唔係做畀你睇，唔介意人哋講乜，我依家覺得開心，想做就去做，唔需要同人交待。（會扮到幾多歲？）最重要係場合適合，硬夾扮嘅話唔適合，但當日嘅場合我覺得咁做係好自然。」



提到新年，她表示會一家人旅行度歲：「上年新年去咗日本，今年去東南亞。（為咗避年？）唔係，而係有年我爸爸走咗，得番媽咪一個，佢唔想喺香港過年，所以就第一次同佢去旅行，唔想佢有傷心感覺，後來發現原來一家人旅行好開心，呢個習慣都有七、八年。」她又笑指一家人相處模式很特別，喜歡互窒：「外人唔知，以後我哋好唔和諧，但呢個係我哋溝通模式，係愛嘅表現，不過有啲初相識嘅人好唔慣，就問我呢個同呢個係咪唔啱，但其實係真愛嘅表現，大家唔理對方先大鑊。」



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