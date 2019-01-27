【成軍20周年解散】嵐成員私生活揭秘

日本天團嵐今日驚爆解散，5位成員包括大野智、松本潤、二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔錄製短片，宣布嵐於2020年停止活動。不經不覺，嵐已成軍20周年，各成員都有不少代表作和經歷，私生活亦不時被踢爆表裏不一。



大野智

38歲的大野智是嵐的隊長，充滿藝術家脾氣，但負面新聞最多，平時沉默寡言，但其實最愛溝女，曾被雜誌爆最愛聯誼活動、玩3P，又被爆搭上女星吉野公佳。至於日劇代表作是《世界上最難的戀愛》。



二宮和也

35歲的二宮和也多年來傳過緋聞的女友都是人氣女星或名模，包括長澤正美、佐佐木希等。最近愛上大自己3歲的女主播伊藤綾子，更一度傳出好事近。事業方面，二宮在日劇及電影最有成就，曾主演荷里活片《硫磺島戰書》（Letters from Iwo Jima》，更憑《給兒子的安魂曲》獲日本奧斯卡「最佳男主角」。



松本潤

35歲的松本潤代表作是日劇《花樣男子》及《0.1無罪真相2》，他與井上真央合演《花樣男子》而爆出戀情，拍拖十多年曾多次傳出婚訊。不過2017年松本潤亦被爆同時一腳踏兩船，暗交人氣AV女優葵司長達4年，令形象一度破產。



櫻井翔

36歲的櫻井翔在慶應義塾大學經濟學部畢業，是成員之中學歷最高，目前主持多個綜藝節目，又擔任新聞主播，給人知識分子的形象。雖然他表面正派，但被爆經常去涉谷蒲吧，最愛和前衞女生交往。



相葉雅紀

36歲的相葉雅紀在2017年被雜誌爆有拍拖多年的女友，他更買下豪宅與女友半同居。相葉擅長主持綜藝節目，他熱愛小動物，因而成為《志村動物園》的台柱主持。



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