自嘲「最新老人」　康華想開騷報答粉絲

藝人康華出席音樂頒獎典禮，表示自己做頒獎嘉賓。講到剛推出的首支歌曲《拼火花》，她表示反應幾好：「香港有十幾萬點擊率，大陸有50萬，都係啲朋友話我知，多謝佢哋咁熱心戥我開心，冇諗過有咁好嘅成績，想有機會報答大家。（點樣報答？）過埋年睇吓反應好嘅話希望可以開個mini concert。」問到可會出席年尾的頒獎禮？她笑言：「參與吓，可能攞『最新老人獎』，不過年紀唔係問題，係個衝勁同創意。」



想搵佘詩曼拍MV



她亦指現時已準備緊第二首歌，笑言：「本身監製都冇諗住幫我寫下首，但見第一首歌反應幾好，所以佢就叫我諗定下一首歌，第二首歌會有唔同嘅曲風，想畀大家新鮮感。」問到下首歌可會繼續搵好友佘詩曼做造型師？她表示：「一定會問佢意見，做大型活動都會問佢意見，如果條裙唔靚佢會講出嚟，佢係好閨蜜，入行咁耐一齊打拚咁耐，好感激佢。（你哋會唔會有爭拗？）好少，佢係唔會同朋友嗌交嘅人，就算同男朋友都好少。（會唔會搵佢拍MV？）好想，第一首歌已經有搵佢，但時間夾唔到，因為佢好忙。」



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