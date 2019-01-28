拎獎升呢脫貧！菊梓喬揸逾20萬靚車出巡

現年32歲的歌手菊梓喬（Hana）小時候父母離異，兩姊妹亦先後被遺棄。為了照顧妹妹，Hana 13歲便輟學，隨後投身社會工作賺錢維持生活。而她更做過超過20份工，亦試過窮到冇錢，要一個即食麵分兩餐食，生活十分艱辛。但自從Hana簽約星夢當歌手後，事業發展順利，早前更在頒獎禮奪得「最受歡迎女歌星」獎！成功「脫貧」的她，最近「升呢」駕駛出產自法國、價值約20多萬港元的新款私家車出巡。為保「飯碗」，她亦大手筆花錢做Facial Keep靚樣。



生活質素得到改善的Hana，日前在電台工作後獨自駕駛出新車離開，前往尖沙咀一個停車場泊車。她發現有記者後，友善地笑笑口揮手打招呼，之後步往附近美容院做Facial扮靚。為怕被途人認出，她步出大街前急急戴上口罩。逗留約兩個多小時，做完Facial的她亦戴住口罩離開，期間邊行邊低頭撳電話，施施然步往停車場取車，然後再駕車到旺角。Hana在停車場附近會合一女友人，再到附近大廈出席朋友飯局。



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