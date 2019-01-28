【生豬B夾晒生肖】陳曉東有喜事宣布

歌手陳曉東出席「AEG 音樂排行榜頒獎典禮」，奪得「鑽石演繹男歌手」，及憑《劃火柴》奪得「鑽石最受歡迎經典金曲」，他表示很開心奪得演繹獎，講到《劃火柴》都有獎，他笑言：「係囉，都已經16年前，希望唔係安慰獎，可以再接再厲。」隨即表示還有喜事宣布，就是紅館演唱會公開發售已經爆滿，但只得一場，未能加場，惟有做住巡迴演唱會先。



講到新年，東東表示初三至初七可以放假，會撇甩兩個女，與老婆到日本二人世界旅行，他表示是太太提出，問到可是太太想乘機生番個？他笑言：「生個豬仔都唔錯，因為我屬兔，豬會同我夾。（咁即係依家已經努力緊？）順其自然啦。（依家操得咁fit咪啱？）哈哈，唔會太勉強，小朋友都係順其自然啦。」



問到可有與太太傾過追多個的計劃？東東表示：「有啊，老婆話如果想生豬仔嘅話就要...（就要努力啦？）總之乜都努力啦。」他隨即表示去旅行都是想放鬆，到處玩吓食吓，記者打趣放鬆才容易有BB，他即笑住想打記者。問到兩女對多個細佬妹有何反應？他表示：「佢哋兩個話唔要多個妹，話想掉咗佢，佢哋講笑啫，因為仲細，驚多個人同佢哋爭嘢玩。」



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