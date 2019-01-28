東方日報C1：成軍20年！嵐2020年解體

金蛋變「滾」蛋！為尊尼事務所「金蛋」、成軍20年的日本天團「嵐」（ARASHI），昨日宣布於2020年底開始停止活動，形同解散。消息公布不足5小時，隊長大野智再「擲彈」眼濕濕宣布暫別娛樂圈，震撼亞洲樂迷，當中有激進樂迷力斥他為「兇手」，深信是因個人退出而令嵐玩完！



由松本潤、大野智、櫻井翔、相葉雅紀及二宮和也組成的嵐，於2009年起已成為日本尊尼事務所最賺錢的男團，年賺13.9億港元，比「師兄」SMAP更吸金，無論是合體主持節目或單飛演出劇集或電影等，均累積極高人氣。惟這隻金蛋成軍20周年之時，竟宣布2020年是嵐的終點，昨日在官方歌迷會上載短片宣布，嵐於2020年12月31日正式結束活動，形同解體！



東京奧運料成最後使命



片中隊長大野智表示，這是五子花了一年半時間商討的結果，並承認解體是由他提出，他說：「雖然是因為我的任性，想過無拘無束的生活，但在多次討論後達成協議，在2020年最後一天正式解體，對於一直支持我們的粉絲表示抱歉，感謝大家，目前還有一年多時間，我們會努力完成使命。」而櫻井翔與二宮和也等保證嵐全力以赴演出到最後，相葉雅紀則強調成員並無不和，他表示：「我們都很愛嵐，絕對不是因為不和而拆夥」、「我們每個人彼此之間都有極深的信任關係。」



五子最近忙於紀念出道20周年的日本5大巨蛋巡迴演唱會，更將是日本史上最大規模的巡唱，想不到成為告別演出，而明年舉行的東京奧運，一直有傳嵐被確認為開幕式嘉賓，故有指奧運將會是他們口中的最後「使命」！



恐嚇留言促「小心」



怎料嵐宣布「玩完」不足五小時，大野智再「擲彈」！昨晚五子在東京的尊尼事務所舉行記者會，期間大野智邊咬唇邊眼濕濕的說，於嵐明年底完成所有活動後，他個人的活動亦將全部停止，於2021年開始暫別藝能界，但仍隸屬尊尼，可能有見解體消息太震撼，五子即場「補飛」說大家只是分開發展。其實多年前，已有報道指大野智有藝術家性格，愛獨來獨往，甚至薪酬是五子之中最低外，而他於2017年提出嵐解體後，個人工作量亦明顯大減。



對於嵐解體，大批粉絲紛紛表示可惜及愕然，直言不敢相信及忍不住哭，更有些激進的網民指身為隊長的大野智「自私」，認為他是一手推倒嵐的「元兇」，並留下帶侮辱性甚至恐嚇性的留言叫他「小心」！惟大野智也宣布暫別娛樂圈，更令粉絲相信嵐「死因」是因他而起。



櫻井松本曾傳不和



其實嵐近年多次傳出解散，2017年傳出櫻井翔不滿松本潤權力太大，導致兩人面左左；近年又傳出成員有意成家立室，但波折多多，包括二宮和也在尊尼反對下，傳出在馬爾代夫與主播女友伊藤綾子秘密結婚。上月更有傳櫻井翔出席舊同學飯局時，幾杯落肚後突然自爆嵐快將玩完。嵐與SMAP相繼解體，以及多個男團的成員離隊，尊尼事務所已經潰不成軍，有見及此，社長喜多川近年力谷新男團包括King & Prince。而早前更宣布推出新男團暫名「Twenty Twenty」（2020），成員共40人，是尊尼史上最多成員的男團，希望借此挽救尊尼的男團王國地位。



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