演員工會獎：金球翻版！Rami格蓮封影帝影后

《第25屆演員工會獎》（SAG）今日於洛杉磯舉行，影帝影后賽果是為金球獎翻版，於《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）演傳奇樂隊Queen已故主音Freddie Mercury的Rami Malek獲得最佳男主角，首度奪得SAG獎項，獲同行肯定演出！



Rami獲獎時即與同片撻着的女友Lucy Boynton咀嘴，上台時多謝同組提名的基斯頓比爾（Christian Bale）、畢谷利巴（Bradley Cooper）、域高摩添臣（Viggo Mortensen與John David Washington：「當我見到同我一齊被提名嘅演員，感覺真係好非凡，我從未夢想過我可以同佢哋於同一個類別，我好自豪能夠成為你哋嘅同行！」Rami曾三度獲SAG提名，不過從未獲獎，今次講感言時都有多謝角色的真身Freddie並將獎項獻給對方。



至於《The Wife》的格蓮高絲（Glenn Close）就大熱封影后，撼贏《星夢情深》（A Star is Born）的Lady GaGa，她上台前亦有與GaGa咀面慶祝，於拍檔加利奧文（Gary Oldman）手上接過獎項後，格蓮感慨叫大家不要忘記電影的力量，為人帶來同情心和同理心，另外亦多謝《The Wife》導演與拍檔，場面感人。