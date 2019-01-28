【娛場】田蕊妮40開竅 ：我曾經好憎自己

「我曾經好憎我自己！以為自己好叻，乜都識，點知原來乜都唔識！果時每日起身都好焦慮，只係想有啲特別嘢發生喺我身上…」田蕊妮說。



視后田蕊妮（阿田）近年的工作重心都是以拍劇為主，亦得到了很好的成績，但到了女人40這個重要時刻，阿田決定做回自己，不再飾演任何人，踩過界擔任無綫真人騷《女人四十》的主持之餘，亦會推出專輯，抒發個人感受：「以前我會隱藏真我，會諗我應該點樣對你，你先會鍾意我呢？但係而家我唔會咁做囉！我終於可以好自信咁講，我就係我，唔理你鍾唔鍾意我，因為我鍾意我自己呀！哈哈哈哈！」



回想起討厭自己的日子，阿田每天起床便焦慮起來：「29，30歲左右，我喺電台做主持，當時以為自己好叻，乜都識，點知原來乜都唔識！當時嘅拍擋鄒凱光仲笑我之前係咪坐過監嚟？嘢又唔識講，講咗人哋又唔笑，又好羨慕同場嘅吳君如，點解可以咁叻嘅？每日都好大壓力！」



而講到女人四十，究竟生定唔生，阿田就話：「我真係有考慮過雪卵，而且大家都覺得杜汶澤會係一個好爸爸，但最後我都係冇做到雪卵…」究竟原因是什麼呢？阿田更說阿澤抗拒做爸爸，其實是有童年陰影，想知就立即收看【娛場】啦！