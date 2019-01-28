明年解體刺激下　嵐兩年收益將破千億日圓

日本尊尼天團嵐昨日宣布於2020年解體，隊長大野智更於2021年暫別藝能界，消息刺激嵐的巡唱門票及影音產品等的銷售，估計未來近兩年的收益會破千億日圓。



今次嵐解體，主力是由隊長大野智提出，有日本傳媒爆料指其實大野智於Johnny Jr.年代，曾一度申請退出尊尼事務所，大約於1997年兩年間，大野智要在京都的劇場演出，一日要多次在高空演出，令他身心疲累萌生去意，後來被喜多川社長說服，並游說他加入嵐出道，才打消離開尊尼的念頭。



而嵐突然宣布解體後， 刺激嵐的所有產品及巡唱的收益急升，在5大巨蛋舉行的20周年巡唱，未計周邊產品，單是門票已有140億（10億港元）進帳，官方歌迷會會費每年有約100億日圓（7.17億港元）收入，至於嵐的影音產品方面，2010年賺得170億日圓（12.2億港元），宣布解體後刺激粉絲瘋狂搶購影音產品，估計必定超過這個數字，加上成員演出電視節目及廣告收入，兩年進帳肯定驚人，日本傳媒估計，安室奈美惠宣布引退後的一年，勁賺300億日圓（21.5億港元），以嵐的號召力應可吸金超過1,000億日圓（71.75億港元）。