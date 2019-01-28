港版羅拉變仙氣女神　上大陸節目相睇成功

有「港版羅拉」之稱嘅跟車女神朱芊佩唔只喺香港紅，早前仲上埋大陸節目，拍攝其生活，今次佢仲參加咗一個綜藝節目玩相睇添！個玩法係一班相睇男嘉賓唔會現身，其家人就會代替交流，共有六組人。



拍拖2次



一出場時，着上白色仙氣十足化上妝嘅羅拉就蹦蹦跳出嚟，超活躍，令男嘉賓大嗌「很可愛」！不過當佢嘅工作公開後，咁大反差令全場震驚，男人戥佢辛苦、好心痛，女人就讚「超酷」！羅拉講到就算拍拖結婚都唔會放棄呢個職業，因為好熱愛！至於戀愛經驗，29歲嘅佢話只有兩次，而且唔太愉快！講到擇偶條件，佢就話想搵個腳踏實地、頂天立地、唔會想坐享其成或賺快錢嘅男子漢！



為愛情轉行？



唔少父母都當正羅拉係「未來新抱」咁，但始終職業難以被接納，當問佢會唔會諗住轉行，羅拉愕然再猶豫咗好耐，笑答：「也許吧！也許吧！」去到第一輪退出「滅燈」時，其中一家人決定撳掣！而話事權去到羅拉手上時，佢就為曾經三家人撳掣，祝對方「找到更好」！



未來老爺激讚



進身到下輪嘅兩家人都唔想羅拉再做跟車，3號家庭嘅阿媽就表示「必須放棄」，但剛才大讚羅拉嘅爸爸就唱反調：「我會格外照顧這個兒媳婦！」令羅拉大受感動！去到最後兩位男嘉賓登場，職業係自由音樂人嘅2號高憶辰就即場自彈自唱表白！做商業活動主持人嘅3號榮迪申除咗有阿爸加持，仲識得賣口乖大讚羅拉真係好靚，承諾會畀個美滿家庭佢，兼講出最鍾意羅拉有嘅係「堅韌的靈魂」！



配對成功



到咗最緊張配對時刻時，羅拉毫不猶豫：「3號！3號！」獲選中嘅榮迪申表現非常興奮，兩人攬攬後，男方就嚟個公主抱，成功抱得美人歸，羅拉冧到暈呀！而受訪時，羅拉就話被「堅韌的靈魂」呢句說話打動，難得有人欣賞佢，所以揀對方咁話呀！



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