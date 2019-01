話題超英電影《水行俠》(Aquaman)的全球票房衝破10.9億美元(約85.5億港元),正式撼贏名導基斯杜化洛倫(Christopher Nolan)執導《蝙蝠俠──夜神起義》(The Dark Knight Rises)的10.8億美元(約85.1億港元)紀錄,成為DC最收得超英電影,同時成為華納電影公司最收得電影第3位,僅次於《哈利波特 : 死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows–Part 2)及《哈比人傳奇:不思議之旅》(The Hobbit: An Unexpected Journey)!



《水行俠》的北美票房為3.16億美元(約24.79億港元),海外票房就高達7.74億美元(約60.72億港元),當中內地就已經大收2.9億美元(約22.7億港元),而電影暫時仍未於日本上映,相信票房會創新紀錄!有指電影公司已埋首開拍續集,力保導演溫子仁回歸。