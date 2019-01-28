上星期開始失聲　Aka@SG中甲型流感

組合Super Girls（SG）今日五缺二、與旅遊達人黎學勤現身火鍋店擔任剪綵嘉賓，提起SG隊中有兩位成員缺席，SG表示成員Yanny（陳穎欣）仍身在馬來西亞拍戲，而隊長Aka（趙慧珊）則不幸中甲型流感，要留在家中自我隔離！她們表示Aka「中招」前、上星期五（25日）才一齊工作，當日已經有失聲狀況：「佢好乖全日都有戴口罩，知佢病咗都有問候佢，佢依家都仲係沙聲，但精神都OK，有叫佢多啲休息。」



講到Aka於IG Story出Post與妹妹交代身後事，預先指定遺照及扶靈名單，SG聞言勁大反應：「啋！佢亂講嘢，好唔舒服先咁講。（但講埋遺照。）傻嘅！講呢啲，新年流流咁樣唔吉利！」有影響之後的工作？成員Cheronna（吳嘉熙）指：「今日佢就嚟唔到，好彩呢幾日冇啲關唱歌嘅工作，佢休息2至3日就可以。」



成員Jassica（蔡明思）自爆媽媽日前亦「中招」，自己即時被下禁歸令：「佢誇張到唔畀我返屋企瞓，我就同佢講『咁我去邊度瞓？』（最後有返屋企？）有返，媽咪搵消毒藥水洗晒屋企，驚好嚴重傳染得好快。（身邊有兩個患者，你係高危人士？）免疫到，媽咪都好番，但佢係堅持唔食西藥。」SG指最近會多食維他命及保持充足睡眠對抗病毒。