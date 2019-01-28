鍾意同林敏驄拍戲　莊端兒唔肯拍拖

「波波姐」莊端兒（Xenia）素顏現身新城電台宣傳賀歲片《如珠如寶》，她表示明天是新戲首映的大日子，十分興奮，屆時會有一個溜冰儀式，而有溜冰底子的她都有參與，故提早抽時間練習，可惜樂極生悲，雙腳被溜冰鞋磨損！



浸水連踩廿幾粒鐘



說時Xenia拉低長Boot讓大家拍照，見傷口已經結焦：「係自己冇着到厚襪、對溜冰鞋又新嘅，就係咁𠝹到對腳，當時都唔知整損咗，都係返到屋企先知，起晒泡咁，都幾痛！（有高難度動作？）咁又冇，都係滑嚟滑去，係自己貪玩磨到咁，佢哋都有安排教練畀我。」問明日可應付表演？她有信心地說：「會着番啲加厚襪同貼紗布，計埋我仲有兩個男仔一齊。（佢哋都識溜冰？）諗都識識哋，我哋係冇免費午餐，係要練㗎！」



講到賀歲片，Xenia表示最深刻是不停浸水兼連踩廿幾個鐘拍攝：「有個場景浸咗成6至7個鐘水，嗰日仲由下午4點拍到凌晨5點，之後返屋企直接落妝再上妝去拍飲食節目，之後仲要返網台開工，不過整個過程都好開心。」



拍戲仲好玩過拍拖



問今年賀歲片競爭激烈，可會擔心票房？她寧願有競爭：「知道有啲賀歲戲係嚴肅、開心、歌舞，多啲好，百花齊放！」而年初一到初三會瞓身去戲院謝票：「赤口都見到我！（帶挈有多啲Job？）都接咗啲大陸網劇，自己都有部電影會去日本參展，聽阿驄（林敏驄）講佢會開戲搵我拍，要問番佢先，哈哈！」但Xenia未有拍拖打算，並決絕地說：「唔識（男友）住，做嘢好玩過識男朋友，男朋友唔好玩嘅。」