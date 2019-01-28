第8次紅館騷！側田影海報關梵高咩事？

歌手側田入行14年，將於今年6月在紅館舉行第8次個人紅館演唱會，距離對上一次演唱會只是一年多，但他決定不舉行Part 2，而製作一個全新概念、起用全新班底、打造一個全新的四面台演唱會。



日前他為演唱會拍攝海報，將自小喜歡的英國卡通人物「Mr.Bump」形象貫穿在內，並加入創作總監細So有關梵高割耳朵的概念在內，他說：「人生有好有唔好，尤其係呢個行業，好少人會有同理心，Mr. Bump係一個經常撞傷嘅公仔，我覺得自己都係周身重傷，呢個造型好得意，聽咗梵高割掉左耳嘅故事，所以先有今次個唱海報concept，頭飾係染咗藍色嘅紗布，希望畀歌迷一些新鮮感。」



今次個唱以故事形式記載自己人生上半場的銀色旅程，他更再三強調大家要準時入場：「opening唔只係故事嘅重點，仲係個大驚喜，好震撼，大家唔可以錯過，錯過會唔知故事講咩嘢！」他又特別為演唱會製作四首新歌，其中兩首是不會派台的，只在這個演唱會限定唱出。距離開個唱尚有幾個月時間，趁農曆新年假期他將會帶女友齊齊返美國團聚：「因為媽咪住喺美國，其實每次開騷，都係一個家庭聚會嘅機會，人愈大愈覺得呢啲時間好寶貴，希望返美國跟媽咪拜年。」