破天荒借機場拍攝！張家輝嘆港產片少有實境

影帝張家輝、劉青雲及林嘉欣等到廣州為英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》宣傳，期間與觀眾近距離接觸之餘，更親筆題字送上祝福，製作五個寫有「福」字的燈籠，又額外準備電影限量版新年禮物，作為送贈現場觀眾的大禮，令現場熱鬧非常！題字期間，家輝幽默地向現場觀眾大喊：「你們想聽我講普通話，還是廣東話？」引起現場激烈反應，因觀眾一方面期待「渣渣輝」講國語，但同時也想聽家輝講廣東話，更有親切感與共鳴感。



封鎖成個登機閘口



而該片不乏澳洲取景戲份，今次劇組破天荒借用坎培拉機場進行拍攝，更成功爭取到整行的登機閘口，令家輝及嘉欣與奮非常，嘉欣不諱言指當初以為只是在布景或借位拍攝：「真係諗唔到機場為我哋拍戲，可以封鎖成個登機閘口，導演製片都好厲害！」被問到可曾於真機場拍戲？家輝說：「未試過，入到禁區內拍戲都係第一次，仲可以去到登機橋拍攝，真係好匪夷所思。」他又感嘆港產片很少有這種借到實境的機會：「我記得有套外國電影叫《The Terminal》(《機場客運站》)，就係喺客運大樓拍攝，而港片就好似冇試過。」



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