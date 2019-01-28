冇去Robynn婚禮！李幸倪口快快：下次啦

歌手李幸倪（Gin Lee)為ViuTV的男團ERROR的節目擔任嘉賓，她稱原本有點身體不適，是氣管冷親，之前更失聲，因在節目中要演，險些不能出席錄影，因她不想咪咀唱歌。以前上無綫節目可有咪咀唱？她謂：「咁我嗰時都5年前，都係唱Live嘅。」講到同公司的女子組合Robynn & Kendy的Robynn早前在外地出嫁舉行婚禮，問到可有出席？她坦言有獲邀請到澳洲出席婚禮，可惜撞正她新歌錄音所以未能赴會，替她好開心，是在澳洲當地一個酒莊舉行。去酒莊豈不是可盡興狂飲？她笑言：「我唔飲酒嘅，所以冇蝕，係蝕咗個靚景。」可惜冇得去？Gin Lee一時口快說：「下次啦！」但知講錯即更正謂：「我意思係等佢3月喺香港補擺喜酒時去。（送咩禮物？）都係封個大利是啦，等佢可以鍾意買乜都得。」



問可會羡慕人哋結婚？她謂：「唔會，做嘢行先。」怕唔怕男友唔等得？Gin Lee就搖頭，問她即是不怕還是不理？她說：「唔理又唔怕，呢個階段係做嘢行先，我都想早啲退休。（男友養得起你啦？）唔得咁，唔可以，女仔要獨立啲，有人照顧只係一個Bonus，自己要有經濟能力先得。」



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