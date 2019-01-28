新歌想殺花姐？ERROR節目搵AV男優做嘉賓

由ViuTV節目《全民造星》出道的梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡組成的男團ERROR進行節目錄影，請來在同節目出道的男團MIRROR、李幸倪及經理人花姐做嘉賓，問到有首個節目可會緊張？四子稱開心多過緊張，加埋會做他們首支新歌《殺死我的經理人》，很多謝公司賞識。問到新歌可是心聲？他們笑言：「係深層次嘅演繹，唔好睇表面。（幫MIRROR唱埋心聲？）我哋唔會幫佢哋，但會讓佢哋，而呢支歌都幾震撼，就係錯嘅風格，好日式。」



笑花姐拎「仙人獎」



講到節目是否以整蠱為主？他們稱有整蠱亦有挑戰，亦絕對會玩埋核突嘢！四子更透露花姐都有參與他們的新歌：「希望年尾頒獎禮攞獎時，花姐上台同我哋合唱，佢呢個年紀參加新人獎，應該係『仙人獎』先啱。」四子更大爆節目請來AV男優清水健來服侍花姐，相信是首間香港電視台請清水健來做嘉賓。



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