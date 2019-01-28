老公約舊愛遭抹黑　石詠莉：我個心好痛

歌手石詠莉（Sukie）對老公鄧健泓（Patrick）被指帶住定情狗秘會舊愛李施嬅（Selena），更指Suki忍不住在IG狂呻：「這麼多年來我一直都在看着，而我一直都在沉默，我的沉默並不代表我沒有任何感覺。記着，我也是有我的底線！」



Sukie回覆東網時語調輕鬆笑說：「當我收到呢個消息時覺得係幾得意嘅，幾好笑。」她幾乎笑不停，更不忘宣傳情人節將推出的新歌《動態回顧》：「當係動態回顧一下，同我首歌名一樣，其實都唔係咩新鮮事，大家如果有留意我哋溉新聞，我同Selena都係朋友，仲好熟，會一齊食飯，呢個新聞係不實報道，我係好清楚知道，雖然佢哋以前分開咗，每個人都有自己經歷，能夠做番朋友，我覺得係佢哋嘅事，我覺得開心，Selenaa係個好好嘅女仔，我自己都覺得冇問題，睇完報道笑咗出嚟，得啖笑，唯一一個唔係好好，就係拎咗我個人嘅Post留言，譬如張相就話我話老公，根本都冇啲咁嘅事，我都唔係講Selena同我老公。」



愛夫情切的她說：「咁多年嚟我係覺得身邊有好多唔係咁認識Patrick嘅人，甚至乎唔係好認識我嘅人，生活喺娛樂圈有好多是是非非，黑黑白白嘅，通常我同佢都會一笑置之，但太過分嘅，我做人都會有底線，我唔會睇唔到聽唔到，我表面上雖然好似呆呆地，但我唔係傻，成件事只不過係咁樣，但有人就套落佢哋要寫嘅新聞，我覺得要以正視聽。」



Sukie對Patrick絕對百分百信任：「每一次我老公去邊度見邊個人，佢都會好清楚話番畀我聽，包括呢一次帶隻狗畀Selena照顧，我係完全知情，亦都唔會介意，因為我都好知道佢哋分開咗，但佢哋對狗仔愛錫唔會減少，係好錫佢哋嘅狗寶貝，我自己都好喜歡狗，好鍾意寵物，一樣好錫佢哋，亦都好明白。」



Sukie親揭自己的留言真意：「其實I am watching you嗰個私人發嘅Post，因為呢幾年由我同Patrick拍拖到，甚至乎到依家，我都不停聽到好多流言蜚語講緊佢，當然我覺得每個人都會有佢嘅經歷，但係我好相信時間係好好嘅證人，我好清楚Patrick為人，佢冇咩秘密隱瞞過我，佢係好誠實嘅人，當每次有人同我講唔好聽嘅說話去抹黑佢，其實我個心係好痛，我個Post係想講我沉默唔係代表我係冇感覺，如果有時有啲人講得太過難聽，我做人亦都有底線，成件事就係咁簡單，但我冇諗過嗰Post人拎嚟斷章取義，用一把刀去傷害我身邊最愛嘅人。」