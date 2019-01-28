【官人我要】李施嬅瞓身教你勾引男人

近日無綫劇集《荷里活有個大老千》成為城中熱話，李施嬅（Selena）喺劇中飾演過氣演員瑪利蓮，日前播出其中一幕，係Selena親身教三位新人明珠（文凱玲飾）、芬芳（陳雅思飾）同埋小燕（劉溫馨飾）拍攝勾引男人嘅戲份，仲完美示範短短15秒連擺21個誘惑甫士！



傳授三大秘訣



劇中身為經理人嘅Selena見到三位少女不知所措，唔識點演繹誘惑男人之際，即刻瑪麗蓮夢露上身，傳授三大秘訣就係「咦～」、「耶～」、「官人我要！」同埋大絕招──「身體痛」！



出動無敵電眼



一開始Selena喺鏡頭面前就使出「牙痛」，跟住盡展渾身解數，分別有「耳仔痛」、「腳痛」、「腰痛」、「頭痛」，總之就全身都痛！期間佢不斷用甜美聲線叫「咦」、「耶」，最後加多一句「官人我要！」，再出動埋佢對電眼，簡直無敵呀！見到Selena喺15秒內一口氣擺出21個性感甫士，三個少女都睇到呆晒。



網友讚有喜感



參選港姐入行嘅Selena當年勇奪「最上鏡小姐」，所以擺甫士對佢嚟講絕對冇難度！段片一出，即引嚟大批網民熱烈討論，指Selena今次突破演出，仲大讚佢舉手投足都喜感十足！



網民有話兒

Garxxxxx Kxxx：呢幕係做得幾好，真心讚

Vixxx Lxxxx：好好笑⋯突破了你自己

Lxx Funxxx：笑到噴飯

_fishhXXXXX：演得超放！正啊



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