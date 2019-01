藝人林海峰(Jan)近日同楊詩敏(蝦頭)、潘燦良、禤思敏主演舞台劇,深受觀眾支持,相信作為演員嘅佢哋都好開心。今日係Jan嘅52歲生日,蝦頭預備咗個生日蛋糕畀佢,二人齊齊開心合照,蝦頭留言:「Happy birthday to you my dear!」仲大讚對方係最好嘅!



千嬅連走兩場力撐



而Jan則晒出一張黑白背影照:「短暫的第十八場暫別」,原來舞台劇話咁快就做晒18場!尾場獲好友容祖兒、楊千嬅、黃偉文等到場支持,當中千嬅仲連走兩場,因為呢日係佢老公丁子高堂妹結婚嘅大日子,咁趕都照撐老友,認真有心!



