陳瀅嘔落墳墓狂耍冧　姚子羚自爆有仔陪過年

無綫劇集《黃金有罪》演員姚子羚與陳瀅等，晚上在佐敦為劇集舉行煞科宴。陳瀅指很高興只花了3個月完成劇集連外景拍攝，她笑說：「拍攝時發生咗件趣事，有場戲喺墓地拍攝時身體不適，忍唔住嘔喺墳墓度，係咁講對唔住。」姚子羚則說：「我都完成咗好多淋雨戲，又喺山頂吹風，去到尾聲時終於病咗，依家好番。」



堅稱單身冇男友



講到農曆新年，陳瀅透露會返溫哥華探親，問到會否帶緋聞男友陳家樂去見外婆？她笑說：「一個人去咋，依家單身冇男友，戲裏面嘅男友就係洪永城。」姚子羚笑說：「陳家樂外型好過洪永城喎！」



同吳卓羲去登台



姚子羚則透露新年會與吳卓羲到加拿大登台：「會合唱《誰令你心痴》，但唔知佢會唔會唱《別怪她》，都開心嘅，最少有個男仔陪我喺外地過新年。」問到可心急找男朋友？姚子羚笑說：「隨緣，再講好似好心急咁，可能飛機上遇到呢，或者叫妹妹（陳瀅）介紹畀我囉。」陳瀅聞言則一臉尷尬。



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