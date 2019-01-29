東方日報C1：栢芝三子跟母姓　父親一欄留空

藝人張栢芝去年11月誕下第三胎「小王子」，但生父身份一直成謎。昨日BB的出世紙被曝光，顯示「小王子」隨母姓，名為「禮承」。對於私隱被洩露，栢芝坦言感到震驚，並炮轟私隱保障不足。由於父親姓名一欄被「真空」，令網民再度熱議並傳出「借種」疑雲，栢芝經理人回覆查詢時對此避談。



38歲藝人張栢芝於2006年與藝人謝霆鋒結婚，先後誕下兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），惟至2011年離婚收場。直到去年12月，栢芝突然公開已誕下第三胎「小王子」，但對於兒子生父隻字不提，其身份至今一直成謎，先後傳出與新加坡65歲商人、前夫謝霆鋒、藝人周星馳、台灣男星何孟懷有關，但栢芝已立即否認。



昨日，「小王子」的出世紙被曝光，當中最關鍵父親一欄竟然「空白」，未有寫上姓名，而母親一欄則寫着張栢芝。資料顯示「小王子」於去年11月18日於香港出世，跟母親姓，中文全名為「張禮承」，英文名取為Marcus，與兩位哥哥的英文名發音相若。如今「小王子」生父之謎繼續發酵，網友紛紛追尋「爸爸去哪兒」？



當老公生仔機器



被視為新一代女性的栢芝有自己的愛情觀，2005年參加《康熙來了》接受主持徐熙娣（小S）訪問時，曾表示：「不那麼在乎丈夫出軌、不回家，在意的是『小孩』，只要我能跟小孩在一起就OK了。」小S即追問：「所以你只是要他的精子，他只是你生小孩的一個機器而已？」栢芝爽快地答：「對！」加上早前有網友祝她「快點找到愛的男人，這樣就可以生女兒」時，她亦回覆：「不會為了生小孩去趕着找男人的，自己生不就可以了。」到底「小王子」生父何來，更傳出「借種」傳聞，對此栢芝經理人Emily回覆時避談，只回應：「唔答呢個。」



對於「小王子」的出世紙曝光，兒子私隱被洩露，栢芝感到非常震驚、失望及無助，並透過Emily回應：「今次事件引伸至我哋係咪要正視整體私隱保障問題，栢芝一直好小心保存出世紙，從來冇經其他人之手，所以，我哋懷疑所有曾經接觸過呢張出世紙嘅地方，例如係咪政府機構洩漏出去？呢個唔單止係個人問題，而係嚴重嘅社會問題，所以，我哋一定要追查同追究到底，依家已經搵咗各方面嘅律師去處理！」鬧爆政府監管私隱不足。



有機入娛樂圈



據知，Marcus比一般小朋友肥，相當可愛，但有指栢芝誕下Marcus後，坐足月便送他到溫哥華，交給同母異父的家姐戴碧芝代為照顧。其實栢芝與家姐感情相當好，早年曾在當地向家姐送上居所兼資助她在當地讀書，而加拿大一直被她視為「後花園」，當年與霆鋒離婚後亦帶Lucas和Quintus到當地長住。對此，Emily回應：「唔好玩啦，栢芝咁錫小朋友，點會唔自己湊？同埋BB都冇出過境。」



此外，堪虞學家陳子才指「小王子」的名字筆畫代表澤心仁厚及有威望等，命格五行屬陽木，並有「食神」、「傷神」、「華蓋星」出現，代表聰穎、具藝術天分，長大後極可能從事演藝相關行業。其「父星」為喜，代表父親對他一生有很大的助力外，母親緣旺的他和兄長相處不錯。



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