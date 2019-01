邊個提名最多？麥當娜橫掃金草莓得獎9次

有「影壇憾事」之稱的39屆金草莓電影頒獎禮(Razzie Awards)將於下月23日公布得獎名單,而「爛片之王」尊特拉華達(John Travolta)主演的黑幫新作《Gotti》是其中一部橫掃6項最多提名的電影。肥尊第6度獲提名最差男主角。但原來佢並唔係金草莓史上獲最多提名嘅影星。荷里活動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)先至係金草莓獲最多提名嘅影星!史泰龍先後22次提名金草莓,其中有8次獲獎。而2000年,佢更獲金草莓頒發世紀最差男主角。



不過史泰龍並非金草莓史上獲獎最多的影星,曾先後15次獲提名的美國流行女王麥當娜(Madonna)曾9次獲獎。2010年更憑《新鐵金剛之不日殺機》(Die Another Day )、《借借你的愛》(The Next Best Thing)以及《惡女漂流記》(Swept Away)三片而獲選為十年最差女主角。



而僅次於麥當娜與史泰龍獲最多金草莓獎就是阿當桑迪拿(Adam Sandler ),16次提名的他5次獲獎。此外,Paris Hilton、愛迪梅菲(Eddie Murphy )以及狄美摩亞(Demi Moore )等都有多次獲獎紀錄。



雖然攞金草莓並非甚麼光彩嘅事,但原來早於1988年開始已先後有多位得主包括標哥士比(Bill Cosby)、荷爾芭莉(Halle Berry)以及珊迪娜布洛(Sandra Bullock)等親自領獎。

