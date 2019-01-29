邊個提名最多？麥當娜橫掃金草莓得獎9次

有「影壇憾事」之稱的39屆金草莓電影頒獎禮（Razzie Awards）將於下月23日公布得獎名單，而「爛片之王」尊特拉華達（John Travolta）主演的黑幫新作《Gotti》是其中一部橫掃6項最多提名的電影。肥尊第6度獲提名最差男主角。但原來佢並唔係金草莓史上獲最多提名嘅影星。荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）先至係金草莓獲最多提名嘅影星！史泰龍先後22次提名金草莓，其中有8次獲獎。而2000年，佢更獲金草莓頒發世紀最差男主角。



不過史泰龍並非金草莓史上獲獎最多的影星，曾先後15次獲提名的美國流行女王麥當娜（Madonna）曾9次獲獎。2010年更憑《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day ）、《借借你的愛》（The Next Best Thing）以及《惡女漂流記》（Swept Away）三片而獲選為十年最差女主角。



而僅次於麥當娜與史泰龍獲最多金草莓獎就是阿當桑迪拿（Adam Sandler ），16次提名的他5次獲獎。此外，Paris Hilton、愛迪梅菲（Eddie Murphy ）以及狄美摩亞（Demi Moore ）等都有多次獲獎紀錄。



雖然攞金草莓並非甚麼光彩嘅事，但原來早於1988年開始已先後有多位得主包括標哥士比（Bill Cosby）、荷爾芭莉（Halle Berry）以及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）等親自領獎。

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