【金草莓由來】兩部歌舞片觸發爛片「戰」

到底金草莓電影頒獎禮（Razzie Awards）幾時開始舉辦，同埋係點樣啟發而成？就要追溯到1981年！美國宣傳人員John J. B. Wilson每年傳統都會約埋三五知己在洛杉磯的家中開派對收睇奧斯卡競猜賽果。不過81年佢睇完兩部歌舞爛片《停不了的音樂》（Can't Stop the Music ）以及《仙樂都》（Xanadu）之後有所啟發，那年起的奧斯卡之夜派對就改為齊選最差電影，結果第一屆金草莓電影頒獎禮最差電影就由美國跳舞組合Village People主演的《停不了的音樂》當選。爛片影帝影后就分別由《爵士巨星》（The Jazz Singer）的紐戴蒙（Neil Diamond）以及《青春珊瑚島》（The Blue Lagoon）的玉女波姬小絲（Brooke Shields）當選！後來金草莓愈搞愈大，成為全球爛片的指標！





《仙樂都》有齊奧莉花紐頓莊（左一）同舞王真基利（中）仍票房大敗！

美國宣傳人員John J. B. Wilson將金草莓發揚光大！

金草莓多年來成為爛片指標。

