藝人周家蔚向來都好愛錫兩位囝囝洪大仁(TJ)同洪竟琋(JT),尋日(28號)係大兒子TJ嘅6歲生日,家蔚喺社交網上載一段溫馨片。片中見到TJ咬住條薯條餵畀媽咪食,而家蔚仲同囝囝講:「Happy Birthday to you!」之後家蔚再問TJ:「How old are you?」TJ同細佬JT都笑笑口兼舉起個1字,認真調皮!之後,佢哋三母子再影合照,細佬仲向哥哥送吻,果然兄弟情深呀!網民都紛紛送上祝福,仲話TJ話咁快就咁大個,真係好感動呀!



