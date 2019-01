亞裔女導演！「小丑女」電影瑪歌新Look曝光

澳洲女星瑪歌羅比(Margot Robbie)2016年於DC奸雄晒冷作《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)演「小丑女」紅到發紫,萬聖節個個爭住抄佢個Look,而由佢主演,兼搵來香港長大亞裔女導演閻羽茜執導嘅「小丑女」獨立電影《Birds of Prey(And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》近日終於有前導預告曝光,即係首個預告片嘅精華片段,除咗有「小丑女」新Look,仲有新加盟眾星閃現!



片段由電影公司通過名為「CheekySneakyPeeky」的社交網發布,電影以女奸雄做主角,瑪歌將率領大班新女上陣,佢於19秒影片中又係跳舞出場,不過唔再係於《自》片咁倒吊,新造型綁咗短孖辮,化妝同打扮仍然係五顏六色,依舊搶鏡!片段仲有Mary Elizabeth Winstead同佢於現實生活中疑做「小三」溝番嚟嘅男星伊雲麥格高(Ewan McGregor),二人都有參演,分別演女獵手Huntress同奸友Black Mask。至於Jurnee Smollett-Bell、Rosie Perez亦各自以Black Canary以及Renee Montoya等造型示人。Ella Jay Basco與Chris Messina亦有現身,前者疑為蝙蝠女,後者演連環殺手。



至於瑪歌本人亦於社交網上載「小丑女」新相送驚喜,入晒戲留言問粉絲:「掛住我嘛?」引到粉絲狂派心心!電影將於下年2月上映,閻羽茜為首位執導DC電影的亞洲女導演。