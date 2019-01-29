亞裔女導演！「小丑女」電影瑪歌新Look曝光

澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）2016年於DC奸雄晒冷作《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）演「小丑女」紅到發紫，萬聖節個個爭住抄佢個Look，而由佢主演，兼搵來香港長大亞裔女導演閻羽茜執導嘅「小丑女」獨立電影《Birds of Prey（And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）》近日終於有前導預告曝光，即係首個預告片嘅精華片段，除咗有「小丑女」新Look，仲有新加盟眾星閃現！



片段由電影公司通過名為「CheekySneakyPeeky」的社交網發布，電影以女奸雄做主角，瑪歌將率領大班新女上陣，佢於19秒影片中又係跳舞出場，不過唔再係於《自》片咁倒吊，新造型綁咗短孖辮，化妝同打扮仍然係五顏六色，依舊搶鏡！片段仲有Mary Elizabeth Winstead同佢於現實生活中疑做「小三」溝番嚟嘅男星伊雲麥格高（Ewan McGregor），二人都有參演，分別演女獵手Huntress同奸友Black Mask。至於Jurnee Smollett-Bell、Rosie Perez亦各自以Black Canary以及Renee Montoya等造型示人。Ella Jay Basco與Chris Messina亦有現身，前者疑為蝙蝠女，後者演連環殺手。



至於瑪歌本人亦於社交網上載「小丑女」新相送驚喜，入晒戲留言問粉絲：「掛住我嘛？」引到粉絲狂派心心！電影將於下年2月上映，閻羽茜為首位執導DC電影的亞洲女導演。