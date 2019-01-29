勝利經營夜店　理事率保安毆顧客片段曝光

韓國天團Big Bang的勝利近年踩入商界，除了開設拉麵店，亦在弘大開設夜店「Burning Sun」。昨晚MBC電視台節目《NEWS DESK》 播出一段CCTV拍攝的短片，是首爾江南區某夜店的20多歲金姓男顧客於去年11月24日被夜店理事張某一班人群毆，但警方接報到場後卻拘捕了金某。



金某接受節目訪問時有露面及公開真名，他指雙方發生毆鬥的起因，是他協助一名在店內被性騷擾的女子逃走，之後他卻被夜店理事及保安人員帶出店外毆打他。但金某報警遭人毆打後，警方到場未有調查真相，亦完全不聽他解釋，更未有進店內翻查CCTV，便將他押走，他反抗時被警方暴打，之後到警署調查時再次被警方毆打。而夜店指金某在店內涉性騷擾及搗亂，才把他帶出店外，至於警方亦稱是接報金某在夜店涉搗亂，才以妨礙業務為由拘捕他，並以雙方毆鬥的案件作調查。金某在節目中亦公開自己被毆傷肋骨的驗傷報告。



節目及相關短片曝光後，不少網民紛紛在網上留言要求夜店負責人勝利交代事件。有網民在青瓦台請願版留言指今次事件涉侵害人權及恐嚇，亦是被人施壓制止調查，甚至質疑夜店與警方勾結，故發起要求徹查真相的請願活動，至今已有逾5萬人參與，如超過20萬網民聯署，相關部門便要受理。