有感情線？牧羊女新造型回歸《反斗奇兵4》

迪士尼經典動畫系列《反斗奇兵》（Toy Story）今年將推出第4集，成個系列由1995年拍到今時今日，歷時24年仍然勁有人氣，最新一集就有經典角色為粉絲送驚喜，電影近日發布新宣傳片，於頭兩集出現過的「牧羊女」（Bo Peep）以新Look現身！



「牧羊女」之前一直以白色配粉紅波點的傘裙優雅示人，今集就以全新造型上陣，身穿藍色jumpsuit的她告別嬌嗲氣息，仲有披肩同變到好似武器一樣的士的，於宣傳影片型爆登場，好似準備好同「巴斯光年」同「胡迪」歷險咁，似乎消失一排唔同咗好多！至於第4集原定劇本傳以「牧羊女」同「胡迪」感情線為主，後來劇本被修改，大眾最後都見到首條預告出現新角色「Forky」，故事變成主打講DIY玩具點影響「胡迪」與老友嘅生活，未知「牧羊女」回歸，電影會否仍然出現佢嘅感情戲？



荷里活版的《反4》將繼續由Annie Potts聲演「牧羊女」，她表示角色現代、獨立、有能力又有自信，鼓舞人心，以優雅的方式度過生活起伏，相信比之前更多戲份。