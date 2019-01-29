53歲女事務所代表涉性騷擾《PD 101》練習生

韓國人氣選秀節目《Produce 101》（PD 101）第二季出身的爆紅男團Wanna One的合約於上月底結束，一連四場告別騷剛於前日落幕，但今日有韓媒大爆包括《PD 101》第二季練習生在內的6名男練習生，其中二人更是未成年者，曾遭所屬事務所的53歲女性代表A某及其妹B某性騷擾，B某亦是有份投資該事務所的社長夫人，6名受害練習生已於本月18日到首爾中央地方檢察廳提出起訴狀，控告A與B涉性騷擾罪。



據報該事務所旗下的受害人練習生多達十人，他們於今日接受韓媒的訪問，其中6人已提出起訴。他們透露於去年9月底在日本進行公演，並在日本大久保某刺身店舉行聚餐，其中5名練習生便是在該場合飽受蹂躪。據悉A與B觸摸了部分練習生的身體某部位，而在場還有兩名未成年人士。而慘遭性騷擾的練習生目前正接受精神科治療，有受害人更稱正在服用相關的藥物，不時會感到不安及手震，感到相當痛苦，亦有練習生飽受失眠困擾，要服用安眠藥。而他們更已向所屬事務所的會長及代表等提出中止合約的訴訟。