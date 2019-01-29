內有洋蔥！潦倒男星Geoffrey現身頒獎禮成熱話

唔少人話演藝工作都係表面風光，事關無工開嘅時候，演員生活一樣困難，香港有演員轉行做保安又或者投資餐廳做副業，美國亦有男星Geoffrey Owens月前被發現於超市開工，成為城中焦點，佢日前西裝骨骨出席《第25屆演員工會獎》（SAG Awards），一段感人獨白於網上瘋傳！



Geoffrey獲大會安排分享赤裸裸嘅演藝生涯，鏡頭一影到佢，現場演員就歡呼拍手致意，之後佢就話：「我人生中段嘅時刻，我失咗業同負債屢屢，但係我無好似一般理智嘅人咁轉過份工，而係去咗本地一間超級市場做嘢，睇下可唔可以喺我（演員嘅）職業生涯中堅持落去，嗯，個結果都幾好。我係Geoffrey Owens，我係一個演員。」全場演員拍手支持，網民亦紛紛派Like。Geoffrey月前流出超市開工照後，歌手Nicki Minaj曾提出捐錢支持，最後被對方拒絕，並將錢轉捐到慈善機構，網民大讚他Geoffrey自力更生有骨氣，有指他連月已獲得不少演出機會，重投演藝工作。



Geoffrey早年曾於標哥士比（Bill Cosby）節目《The Cosby Show》演出，後來亦曾參演過奧蘭度布林（Orlando Bloom）主演的《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）舞台劇，雖然近年工作機會少，但仍於超市打工堅持演藝路。