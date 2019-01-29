豬年想抖吓！Angelababy恨抽時間陪仔仔

藝人Angelababy（楊穎）出席「新春抱抱財神」活動，吸引大批市民及遊客圍觀。已第11年參與該活動的她，笑指即使覺得自己很年輕，但今年不經不覺已30歲，問到去年最快樂的事情是甚麽？她謂：「『小海綿』依家識講好多嘢，睇住佢每日進步。（點同『小海綿』慶祝兩歲生日？）帶咗佢出去同朋友食飯慶祝，朋友買咗好多蛋糕畀佢，但佢淨係掛住食蛋糕唔影相。」



談到囝囝的利是錢，Baby指他年紀尚小，還未知道是甚麼，更謂：「每次問佢有冇有錢，佢都話有，喺胳肋底。（教佢理財？）依家佢仲未有呢個概念，所以會幫佢將利是錢先儲起。（今年準備幾多錢派利是？）呢排都忙緊工作，未開始準備利是，到年初一先有得休息，可能過完年再派。」對於豬年願望，Baby直言想多休息，因近年工作繁忙，所以想多點時間陪小朋友：「呢幾日都有啲感冒，知最近流感厲害，希望大家身體健康。」



同場少交流



同場的Baby師妹麥少瑜透露與潮人Kevin Poon拍拖近三年，並已訂婚，預計於外地擺酒，但就未必能趕及今年。問到可會先造人？她謂：「我都好傳統，要結婚後先會有BB。（同老公有共識？）都係，雖然爸爸係外國人，但佢都係傳統嘅。」問到剛才可有趁機向師姐取湊B經？她表示尚未有時間，對於活動上二人甚少交流，麥少瑜坦言：「佢唔喺香港住，大家唔係成日見，私下都冇聯絡。」