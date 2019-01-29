捐精10次幫補家計！林盛斌精子品質達A+級

藝人林盛斌（Bob）要養活一家五口，一啲都唔簡單。早前佢仲要為搬屋而煩惱，真係有苦自己知！今日，佢喺社交網上載咗一張捐精合格書，仲話為咗搵多少少錢幫補一下家計，所以走咗去捐精。



相中見資料顯示39歲嘅Bob尋日（28號）去咗捐精，有補貼五千蚊之餘，仲有慰問金一千蚊添！而Bob嘅精子品質更達A+級別，認真唔嘢小！此外，資料仲顯示佢個捐精次數達10次，真係少啲精力都唔得！Bob有感而發留言：「呢期搬屋駛（使）咗好多錢，出面個市又好靜，真係冇晒辦法，諗咗好耐，尋日終於去咗，都好，執返（番）少少，夠交呢兩個月d（啲）水電媒。」



真係咁爆…？對於捐精一事，Bob接受東網訪問時表示只係開玩笑：「喺朋友啲社交平台見到，問佢係咩嚟，原來係圖片製作器，覺得幾搞笑，連朋友都走嚟問我係咪真係去捐精！」張圖像真度好高，連高海寧同蔡卓妍（阿Sa）都畀Bob呃咗，走去留言問佢係咪真！



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