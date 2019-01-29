新歌帶挈接登台騷　康華為拍劇忍痛推Job

近期轉型做歌手的康華，今日到新城電台宣傳新歌《拼火花》，她滿足指新歌推出後有好多登台騷自動搵上門，不過因未拍畢無綫劇集《法證先鋒IV》，不敢請太多假，要忍痛推掉四至五個登台騷：「依家接咗兩個，就喺初一、初二。（推咗咁多咪賺少一大筆錢？）唔緊要，其實都唔知實際幾多錢，唔啱就冇問，針冇兩頭利！都係盡量配合，劇組都成日就我宣傳新歌。」



未試過咁輕鬆



問到做歌手可感到辛苦？她大笑指新身份輕鬆過做演員：「唔似拍戲要用長時間，Ready好上去唱完歌就走得。（鍾意演員定歌手身份？）兩樣都好鍾意！最大分別係做演員要用好多個月、甚至係好多年先會見到帶出嚟嘅效果，好處就係可以過足戲癮，但做歌手就睇到即時反應，前日去音樂頒獎典禮都未試過咁輕鬆，感覺好興奮。反而有時參加劇集記者會要上台介紹角色係好緊張，有背後壓力，呢個分別係幾大。」



落苦功練唱歌



既然做歌手更舒適，問她可會覺得遲起步唱歌？康華坦言沒有時間限制，又自爆以前接內地登台騷的心態是唱得好唔好都唔緊要，因為冇人聽到：「記得第一次接登台騷好緊張，試過淆底唔想出去，但最後知道只要派吓相、握吓手就得，原來係咁！當時冇壓力就愈唱愈好，但做職業歌手係要落苦功練！」



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