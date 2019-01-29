咁樣講孫新抱龐卓欣　孫秉樞：變幻才是永恒

縱橫錶壇逾60年的「鐘錶大王」孫秉樞獨具慧眼，今次與智達國際時計董事總經理周建榮合作，代理著名法國品尚品牌Leonard Montres腕錶，今日於中環舉行新錶發布會，孫秉樞透露與周建榮父親合作幾十年，今次則是與第二代合作。問到是否珍藏了不少腕錶？他說：「都有儲，但儲唔到咁多，所以只儲啲特別版，都有個錶櫃放珍藏。」問到孫仔孫智威與前港姐龐卓欣感情穩定，會否想快啲飲孫新抱茶？他笑言：「我唔敢講，係咪孫新抱都未知，感情嘅事沒絕對，變幻才是永恒。（你滿唔滿意龐卓欣？）當然鍾意，有學問，又靚女，唱歌又好聽，佢唱女高音，我有聽過，好好聽。」



而孫秉樞二子孫大豪與太太杜苑貞亦一早在場打點，杜苑貞除了是一名牙醫，亦是一名畫家，今次推出的腕錶，她亦有份參與，她說：「我2018年開咗個人畫展，佢哋好鍾意我啲畫，所以今次大家crossover，將我啲畫融入腕錶中。」



而周建榮對腕錶十分熟識，入行超過30年，問到他最愛哪類型腕錶，他說：「我鍾意時尚腕錶，而今次呢個品牌喺法國好出名，設計好出色，而且好colorful，好代表到法國。（你有冇收藏腕錶？）都有，收藏啲有價值啲，到時留返畀個仔，可以代代相傳嘅。」