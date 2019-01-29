通一條血管12萬　270磅劉錫賢慳家減肥續命

藝人劉錫賢上新城電台接受訪問，提及早前進行通波仔手術，最後改為減肥方案，最近由270多磅減至263磅，亦開始習慣日行萬步，在頭一個星期「特訓」時叫苦連天：「餓都冇事，但要行咁多真係人生最辛苦嘅事，其他人就以為好簡單，依家夜晚唔食碳水化合物、少食多餐、每餐食酌量、行路咁減。」問目標要瘦幾多磅？他表示如果按照醫生標準來減肥就好「大濟」：「佢想我半年減到40磅以上，係標準嚟，不過佢都唔敢逼我嘅。」不過總算大步檻過。



秋生米雪提供健康資訊



劉錫賢表示身體出現警號後，黃秋生即時為他推薦有私人營養師：「佢第一時間叫我減肥，畀咗佢助手睇開嘅營養師我去睇，話非常有成效，問佢有冇睇過，佢話呢啲咁難食嘅嘢先唔食。（咁你有冇去搵？）冇呀，哈哈！」而米雪就教他水煮食物方法，亦有送中藥進補，他十分感謝好朋友關心！



問若減肥成功，心血管閉塞情況可會得以改善？他笑言現時有食藥：「通唔通番就要睇佢自己（血管）。」繼而自爆險做通波仔手術的過程：「真係推到入手術室嗰刻先知原來係塞咗4條支血管，就唔係主血管，醫生話支血管好難通到，同埋佢又為咗我荷包着想，通一條要12萬！又話即使全塞都唔會太大影響、唔會太危險，都係肌肉痛，依家要減磅、減壓！」