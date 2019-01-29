孖張家輝江門谷戲！林嘉欣驚都要扮鎮定

英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》被視為今年春節黃金檔的擂台躉，台前幕後陣容鼎盛，《無間道》系列、《竊聽風雲》系列及《無雙》幕後班底用心打造，由麥兆輝執導、莊文強與黃斌監製，劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠儀、方中信、陳家樂、湯怡等合演，電影將於2月5日（大年初一）在中港台三地開畫，內地巡迴宣傳之旅進行得如火如荼，昨日眾星席捲廈門與江門，「廉政」大軍兵分兩路，導演麥兆輝偕影帝劉青雲登陸廈門，粉絲以別出心裁的方式恭迎兩位型男；張家輝與林嘉欣則亮相江門，引爆尖叫聲不絕於耳！



麥兆輝與青雲抵達廈門，受活動現場澎湃的氣氛感染，顯得格外活躍與興奮，既親筆獻上墨寶，又大派電影限量版新年禮物，頻頻互動令粉絲更趨瘋狂。難得與導演、影帝近距離接觸，粉絲亦有備而來，精心製作不同的金句應援紙牌，出色佳句如「不老男神劉青雲，看我一眼行不行」等，令青雲與麥兆輝忍俊不禁，很難不看粉絲一眼。



在電影中同赴澳洲拍攝外景的張家輝與林嘉欣，繼續合作愉快，攜手於江門再聚，熱情粉絲穿州過省蜂擁而至，塞爆會場每個角落，遠道而來的粉絲把握機會向偶像表白：「家輝哥你這麼帥的笑着看我，我都緊張了！」、「嘉欣姐超喜歡你，演技又好、人又好！」逗得家輝嘉欣笑不攏嘴，不但送上《廉政風雲 煙幕》限量版新年禮物，又一起大玩有趣的互動遊戲，進一步炒熱氣氛！



嘉欣戲中其中一個難忘場面肯定是撞車戲，極少拍攝動作戲的嘉欣表現專業鎮定，原來大家都被她的演技騙倒了，停機後嘉欣驚魂未定，需要飲茶定驚，她說：「就算試足兩次機，眼見架車咁快衝過來，真係會覺得好驚。」當嘉欣被問到拍攝的難度，她回應說：「因為部車內部已經調校過零件，所以我唔可以踩到油門，就變得好手忙腳亂。」嘉欣坦言有想過由替身代勞，但因為鏡頭要看到她身在車內，惟有親自上陣，收音師為她裝咪時，也聽到沉重的呼吸聲，知道她是真驚：「觀眾唔知有架車嚟撞我，但我知道，所以我真係好驚好驚，因為要表現得好專業，變成自己覺得『唔可以NG、唔可以NG』，喺度谷緊自己，又要話俾自己聽好冷靜、好冷靜！」事前嘉欣已經做足功課，包括向導演偷師，又與特技人員討論拍攝細節，所以拍攝出來的效果自然出色，導演大感滿意，拍攝後亦不忘大開玩笑，稱嘉欣可以成為新一代動作女演員，嘉欣笑說：「40歲先嚟玩呢啲嘢？只要導演收貨就得，我驚都係一陣啫。」嘉欣始終少拍動作戲，不懂得卸力，導致拍完這場撞車戲後，頸痛了好一陣子：「我沒有這樣的經驗，之前特技人員已經同我講：『嘉欣，你做一做熱身吖！』有經驗就識得卸咗啲力，但係我唔識！」幸好如今已康復過來，嘉欣為《廉政風雲 煙幕》所作的突破，觀眾將有目共睹！





