回味被索模強吻！許廷鏗：真心覺得大個仔咗

3月尾將圓夢開處男紅館騷的歌手許廷鏗（Alfred），今日現身新城電台宣傳，受訪時重提於個唱記者會上被索爆巴西Model突襲啜爆，抵死笑言心情已平復，重申當時表現尷尬是因為驚影相出來反而似強吻索模：「未試過咁公開錫人，同Fans攬攬就試過，但其實自己都30歲，經歷過呢件事，真心覺得大個仔咗！」



大讚嘴唇軟熟



問到可有同索模保持聯絡？他大笑話沒有：「只係知佢住巴西，嗰時真係以為佢只係錫我面頰，唔知會錫嘴，正常如果知係錫嘴會推卻！不過依家諗番起佢當日個動作好純熟、嘴唇又軟熟！」



去到紅館冇保留



記者笑指他似乎好回味，問到是否好懷念錫錫感覺？Alfred幽默話不一定要懷念：「一次起半次止啦！睇番啲片覺得自己個樣好好笑，其實當時好錯愕，朋友睇完仲以為我做戲，如果我識做戲，就去拍戲啦！」又大爆Fans反應激動：「見啲佢哋留言話『That should be me』！（演唱會加咀Fans環節？）成萬二人一齊咀要搞幾個鐘！（錫手背？）咁要招呼唔同價位嘅朋友，但去到紅館係冇保留，人生充滿驚喜！」



初夜只得一次



Alfred興奮透露最貴780元的門票已沽清，其餘價位只剩下少少門票，又表示趁農曆新年假前會加緊綵排。至於問到可會加場？他就堅決指：「當呢次紅館騷係我嘅初夜，所以初夜只得一次。」



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