被禁揸電單車！姜濤篩選IG名單避緋聞

男團MIRROR出席「香港電訊香港電動方程式大賽」記者會，現場演唱外還由成員姜濤（姜B）、Tiger 、Anson kong和Jer進行模擬賽車競賽，最後由冇車牌的Tiger勝出。而講到活動當天，12子都說希望能一嘗揸電動方程式滋味，但隊中現有近半成員都沒有車牌，當中得19歲的姜B都想去考車牌，但他們即爆經理人花姐出禁令：「可以考4個轆，但5年內唔可以考2個轆，否則『解約』！」成員Stanley抵死說：「等我靜靜雞考到，跟住載花姐一轉，最後『解約』。」問到在旁的花姐不准考電單車是怕他們損花容？她謂：「唔係怕佢哋受傷，係佢哋又貪玩又貪快啫。」



提到姜B日前被指在銅鑼灣和妙齡少女行街後，即有指姜B即時在IG 「Unfollow」對方，問到此事，姜B謂：「本身之前都冇Follow，所以不存在Unfollow 。其實真係同佢唔熟，上次係咁啱遇到送佢搭車。」以後IG關注名單上會小心篩選？他謂：「其實之前冇諗過有呢啲事情，依家會小心啲，因為真係影響到身邊好多人。」問到可需要刪減女仔的關注名單時，身旁花姐即搶答：「等我嚟！」隊長Lokman謂：「咁你Follower嗰欄變晒零！」姜B緊張望着花姐：「唔會啩！」Lokman再言：「最後得番Follower一個，就係花姐。」問到如何能吸引姜B關注？他謂：「冇特別要求，可能拍啲有趣嘅片多數會睇。」Lokman指姜最愛美食，邊度有優惠就會睇。姜B亦承認美食片最吸引他眼球。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr



