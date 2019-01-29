劉浩龍冇機！容祖兒直認係單身

樂壇天后容祖兒出席時裝品牌活動，提到好姊妹Twins表示會跟她去一個長旅行，而且Twins會帶同另一半，祖兒說：「計劃咗啦，去希臘，8月我舉行完演唱會之後去。（佢哋帶另一半，你呢？）哎，我未搵到。（劉浩龍呢？）吓，冇喎，冇咗好耐啦。（之前有傳你哋復合？）作為藝人，我覺得我所講嘅每一句說話，每個聲明對任何人都有影響，我一直對自已感情事低調處理，既然你哋問到我，我都好誠實咁同大家講，我依家係單身。（所以你睇完林海峰舞台劇話結婚有排都未到你？咁想唔想快啲搵番個？）呢啲冇得急，我都好享受自己一個人，結婚同戀愛唔一定必要，人生要有多啲經歷，友情佔我好重要位置，感情事隨緣。」問到新年，她表示會到大陸做春晚，明日飛東京旅行，表示媽咪已在當地，她只能去兩日陪伴。



她又透露有小小作感冒：「之前太忙碌，個人拉得太行，覺得自己有啲過度活躍症，成日都夜瞓又早起，搞到好攰，所以睇緊中醫調理吓，食咗中藥個人都Calm Down咗，冇咁急，我同自己講今年最緊要身體健康，我尋晚睇完學友哥哥演唱會，好佩服佢唱咗200場，我睇咗3場，佢愈唱愈好，我有Message佢，想請教佢體能分配。」



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