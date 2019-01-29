阿嬌中流感後蒲頭！Twins預告攜眷去旅行

Twins成員鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）出席時裝品牌活動， 早前患有嚴重流感的阿嬌病後首次出活動，表示未完全康復但情況OK，已退燒但還有幾聲咳：「病咗好辛苦呀， 成日不停出汗，要Keep住抹汗，呢幾日都係食藥，瞓覺。（老公幫你抹汗？）自己抹。（老公冇照顧你？）佢唔喺香港，咁都好唔想傳染佢。（有冇詐老公型唔嚟陪你？）哦咗佢兩句。」問到在旁阿Sa驚唔驚畀阿嬌傳染，她說：「我唔驚，大家一齊咗咁多年，我對佢有抗體 ，冇事喎我，身邊好多人都有感冒。」



新年會否去旅行？阿嬌表示新年我會喺台灣過，問到台灣有甚麼習俗？她說：「台灣好似冇派利是㗎喎，不過我係咪都會派，今年派雙封。（奶奶有冇要求你要做啲乜嘢？）冇啊，佢最擔心我健康，希望快啲好番。（咁你幾時飛台灣？）去咗Honeymoon先啦，去個凍嘅地方。（驚唔驚上唔到機？）我都冇事啦，我有覆診。（本來係咪諗住造人，但病咗咪做唔到？）有菌呀，身體要緊。（咁喺台灣造人囉？）你理得我呀 。」



問到新年會否去男友屋企拜年？阿Sa說：「我有分數啦。（驚唔驚畀人催婚？）唔驚。」 她又表示雙方家長都已經見過面，而新年最鍾意去老闆屋企拜年：「因為成班同事都一齊去，又可以一齊開賭局， 我都有贏少少，跟阿嬌買，阿嬌成日嬴， 但佢今年唔響度，祖兒又要做春晚。」阿嬌示今年會派雙封利是，跟住仲諗縮數笑言入兩封100蚊台幣畀阿Sa。



至於新年願望阿嬌表示希望身體健康，阿Sa表示希望阿嬌身體健康，同埋今年可以放個長假去旅行，依家計劃同阿嬌、祖兒去，但是阿嬌被指撇甩老公，她就表示可以一齊去，即阿Sa同阿嬌兩個都會攜眷齊齊去旅行。



