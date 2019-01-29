移民台灣落地生根？鄧麗欣認有留意當地樓市

藝人鄧麗欣（Stephy）盛裝現身國際車展，以前面Deep V加後面露白滑肉背上陣，相當吸睛！Stephy另一身份為台式飲品店的老闆娘，傳有開分店的打算，她表示一直計劃中：「我哋都接受加盟店，依家都傾緊分店嘅地方。（會喺香港開？）希望今年開到，會早啲物色地方。（唔驚香港太多台式飲品店會過於飽和？）任何都飽和，所以會搵啲特別嘅地方，用多啲自己資源，係有難道但希望做到。」



睇時間見家長



有傳她睇舖同時亦有睇樓盤，密謀與男友於當地築愛巢「落地生根」，她承認有了解各地區行情但否認築愛巢：「冇咁快！自己對台灣唔熟，係睇舖嗰陣為咗想知邊一區多啲人流有留意吓，但冇真正去睇樓。（有置業打算？）冇諗過，係有留意嗰邊嘅樓市，因為八卦想睇。」新年將至，她自爆會同男友去旅行過節，問到旅遊目的地時，她甜笑封口：「去之前會拜咗年先。（帶男友見家長？）睇時間啦！」



收過「牛肉乾」



此外，揸開跑車的Stephy尷尬笑指曾收過「牛肉乾」：「揸車都係安全至上，唔會揸太快。」她又表示曾參加過賽車比賽勇奪亞軍：「自己都幾大膽，好鍾意玩機動遊戲呢啲速度感嘅嘢，依家有時都會玩高卡。」男友邱勝翊（王子）可會禁止飛車？Stephy笑話男友都有微言指太危險：「平時我揸車佢都會叫我揸慢啲。」