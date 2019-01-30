李亞男產後首現身　王祖藍「命令」縮肚

藝人王祖藍首次執導兼主演的電影舉行首映禮，而於上月尾誕下愛女Gabrielle的李亞男（Leanne）產後首次公開露面，Leanne身穿連身裙，見她四肢仍然纖幼，惟腹部微隆未完全收身，但以剛坐完月來計算「成績」總算不錯！



而友情客串演出的朴素妍於台上大晒廣東話：「大家好，你好！」隨即獲Fans尖叫回應。她又表示好榮幸可以與祖藍合作：「雖然只係客串演出，但希望大家多多支持，好開心可以喺香港、喺Fans、咁多朋友面前出現。」續認為認為香港與韓國拍電影最大分別就是香港的拍攝節奏較快。



冧讚老公有才華



兩公婆於活動後受訪，首度出關的她甫受訪即被老公「命令」縮肚，搞到她不禁撒嬌話：「縮緊㗎啦！係仲有少少肚，生完個幾月未收得晒。」祖藍聞言即補鑊氹妻：「但冇所謂，都係咁靚！」認真Sweet爆！對於老公首次執導的表現，Leanne冧爆一口氣大讚祖藍：「冇得彈！覺得佢執導充滿才華、又有型，啲氣質散發晒出嚟！好以佢為榮、為佢感到驕傲！」



問到祖藍為何不預留角色讓Leanne演出？他抵死笑指老婆當時剛有B，直到後期製作部分同時又生B，記者即提議開Part 2讓Leanne演出時，祖藍有少許敷衍謂：「下次啦！睇吓有冇適合角色，話唔定下次佢又生第2個呢？咁又撞期唔得啦！」Leanne聞言爆Seed「大」番老公轉頭：「咁勉強，我就係唔生！」即時嚇窒祖藍！