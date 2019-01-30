老公陪入產房！岑麗香巨肚谷奶着斗零踭

懷孕6個多月的索爆準媽媽岑麗香（香香），挺肚出席有份參演的賀歲歌舞電影首映禮，以低胸上陣的香香大晒升Cup酥胸勁吸睛，冇有怕繼續着3吋「斗零踭」，認真貪靚！日前香香被東網影到佗B出巡掃年貨，她表示要送禮物給朋友，問再是否要幫BB𢭃利是？香香笑指：「未得住，BB等得嘅，今年都係派利是先。」續指仍未決定是否在加拿大待產，但於香港生B機會甚大：「依家仲未Book床位，都有啲壓力，希望可以順產，做過Research如果BB順產會健康啲。」



BB性別繼續封口



不過香香說順產還有另一原因：「我怕開刀同埋血，可以順產嘅，唔係太可怕。（老公強強會陪入產房剪臍帶？）感該會，呢排都唔畀佢飛咁多。（老公怕血？）佢冇我咁怕，我去抽血會瞇埋眼又會拖住佢隻手，仲會好大力！所以到時我都戥佢辛苦，陪我一齊痛，但佢係手痛！」問到BB性別時，香香繼續封口保持神祕，至於問到幾時全面停工待產？她表示暫時未確定，不過間中出活動都好開心。



佗B初期縮肚演出



講回賀歲片，香香預告會有性感演出，會着Sexy低胸露腰衫跳舞：「角色幾得意，所以都豁出去，老公知道都接受。」又自爆初期開工原來已有B，直到拍至尾段才發現：「覺得個人上鏡有少少肥，試過攝影師叫我縮肚，我答佢會盡力，其實心諗都收唔到咁多，嗰時又未夠3個月唔講得。」香香再爆戲中有幕需要奶茶淋身：「拍完返屋企攰得濟攤喺梳化成個鐘，之後開始聞到頭髮一陣牛奶騷味就即刻去沖涼。」

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