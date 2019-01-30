情種潘源良：所有創作都代表我想法

著名填詞人潘源良縱橫詞壇多年，寫過多首經典情歌，問到哪首歌最代表到他的愛情觀？他表示：「每個寫詞嘅人，我相信佢哋有自己嘅想法同投入喺歌詞裏面，先可以創作到佢哋鍾意嘅嘢，其實我所有做嘅同創作嘅都代表我想法，如果非要用一隻歌去講晒，其實係唔可能。」



問到不同階段寫的歌詞是否代表自己不同想法？他表示：「咁又唔知喎，我自己冇分析過，我唔識分點樣每個階段去評論或者分析係另外一啲人，可能係研究廣東歌嘅人或有心嘅聽眾（識得分），我係身在此山中，自己睇唔到，反而其他人睇得出我呢個時候點點點，所以點點點。」問到現階段與太太的婚姻生活可有影響他創作，或者可能會寫多些甜蜜情歌？他謂：「真係唔知，當有作品出嚟，如果有人分析到可能話番畀我聽就會知，但如果問我，我就唔知有乜嘢因素影響咗我嘅創作，人哋點去睇呢件事，甚至佢哋嘅解釋正確唔正確，我都唔會去判斷或判斷唔到，總之我創作嘅都係鍾意同代表到我嘅先會去做。」

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