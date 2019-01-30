完成2年3個月巡唱　張學友唔知聽日點算

歌神張學友歷時2年3個月的《學友．經典》世界巡唱回到香港紅館的尾站，以233場的破紀錄總場數畫上一個完美句號，在尾場個唱完成後舉行慶祝會，學友稱今次最開心是能將香港的舞台完整地搬到海外，因以往到外地不論舞蹈員人數會少一半、4面台變單邊、大舞台會變小舞台，擔心予人印象香港的製作就是這樣。



有意搞音樂劇



而巡唱正式結束，問到學友最想做的事情？學友竟笑謂：「有種失業嘅感覺，我係講真嘅，即使覺得自己好專業，覺得自己可以控制情緒，但一講到多謝團隊隊員自己都係唔捨得，第一件事諗聽日點呢？下個禮拜又點？都冇嘢做喎。（準備過年？）咁過完年又點，咁過完年先諗啦。」學友續謂：「有啲唔知做乜好嘅感覺，因為過去2年都好機械式，好規律。」之後講到可以着手做他一直想做的音樂劇：「講咗好耐，但唔係話做就做到，演唱會就可以自己決定一手一腳去搞，但音樂劇要搵人寫故仔、寫歌，呢個唔係自己範疇，一靠人嘅嘢就好難，盡快啦。」完成233場巡唱賺了過億歌酬？學友即笑言：「講錢失感情。（你啲辛苦血汗錢嚟？）你哋都睇得出呢！「失業」學友話之後盡快搵嘢做，至於會否放假去輕鬆一下，就視乎家人。



唔排除阿女入行唱歌



之後學友講到全家都有捧場：「老婆都有嚟，佢坐咗喺控制台上面，阿女都睇咗十幾場，細女就因為返學睇咗5、6場。（大女睇得投入，係你Fans嚟？）佢以前唔係㗎，所以今次算係一個收穫嚟，最主要係多咗話題。（有冇問阿女睇完嘅意見？）都有㗎，但佢啲唔係專業意見冇乜參考價值。（有大讚你？）有呀有呀！」見到阿女坐正頭排和爸爸握手？學友笑言：「都握咗幾晚喇！（坐佢隔離係男友？）唔係，係我嘅波友嚟。」阿女見她唱得興奮，可會有興趣唱歌？學友先說「冇可能」，但最後他又謂：「唔可以話冇，每個人都可以嘅，但見佢唔係鍾意表演嗰種。」

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