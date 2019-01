《老鼠也移民》原唱者　著名男歌手James Ingram離世

美國著名R&B男歌手James Ingram因腦癌併發症離世,享年66歲。據知James已抗癌一段時間,女星兼排舞師Debbie Allen昨日於社交網貼相留言形容自己損失了一位深愛摯友。



James Ingram於80年代唱過唔少金曲,包括與女歌手Patti Austin合唱的《Baby Come to Me》,此外,當然唔少得為動畫《老鼠也移民》(An American Tail)與女歌手Linda Ronstadt合唱的金曲《Somewhere Out There》以及昆西鍾斯(Quincy Jones)創作的經典情歌《Just Once》。多年來,他與昆西多次合作,包括合寫過已故音樂巨星米高積遜(Michael Jackson)名曲《P.Y.T.(Pretty Young Thing)》。而他亦有份唱1985年為埃塞俄比亞飢民籌款的慈善金曲《We Are the World》。1993年,James Ingram亦與葉蒨文合唱由David Foster撰寫的情歌《I Believe in Love》。



他曾13次提名格林美音樂獎,其中憑與男歌手Michael McDonald合唱的《Yah Mo B There》以及歌曲《100 Ways》勇奪格林美。