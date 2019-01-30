美國同志視星被襲受傷　又關特朗普事？

曾參演過美劇《Empire》的35歲男星Jussie Smollett美國時間昨日凌晨在芝加哥遇襲受傷送院。據知案件或與恐同以及種族歧視有關。



事發前8日Jussie曾收過寫上帶有種族歧視字眼的死亡恐嚇信件，而據知事發時有兩名戴住滑雪面具的白人男子向他施襲，並將繩索套住他的頸，期間兇徒更向Jussie身上潑上漂白劑，離開時並向他大嗌：「這個是MAGA的國家。」MAGA（Make America Great Again）是美國總統特朗普（Donald Trump）參選時的口號，所以相信兩名兇徒是特朗普的支持者。被毆打導致助骨骨折的Jussie自行到醫院及後已出院。警方正調查事件，在案發地點鄰近搜集閉路電視片段，警方發言人指當時兇徒以反種族和同性戀的字眼辱罵他，而警方亦指聯邦調查局（FBI）上周已開始調查該信件。



Jussie被襲後，一眾名人紅星都在社交網站留言，其中「蜘蛛女」Zendaya留言說：「這個實在是令人心碎及可怕...請專心留意發生緊什麼事。向Jussie Smollett送上我所有的愛。」而John Legend與Fergie都有留言支持Jussie。