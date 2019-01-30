周家蔚想生豬女　謝天華幫手度期：最遲4月

藝人謝天華為周家蔚及劉永健主持的ViuTV節目《友枱VIP》擔任嘉賓，首次亮相ViuTV的天華笑言來負責食：「我叫家蔚整白松露配花膠，佢話整雞酒花膠好唔好，我話冇問題嘅。」問到兩人可會乘機傾下湊仔經？天華表示一定會：「大家又係生咗兩個，佢個大仔前幾日6歲，我個大仔都4歲。」家蔚問天華大仔有冇蝦妹妹？天華謂：「我不停叫佢錫個妹，由細到大培養佢，成日同佢講一定要同個妹講good morning同錫佢。（佢知唔知自己有個妹？）唔理佢知唔知，要培養佢成為一個習慣。（佢會唔會呷個妹醋？）少少啦，有時我同個囡傾唔夠一分鐘，佢就已經叫我陪番佢玩，但明明我啱啱先同佢玩完嚟，小朋友實有呢啲嘅，尋日同佢掟公仔，都叫佢送個畀妹妹。」



問到天華和家蔚可會追多個？天華即推個波畀家蔚：「暫時最急切追多個好似係天明。」講到家蔚老爺洪金寶話希望每個仔女都生3個，家蔚即笑言：「係咩？咁即係畀壓力我啦，不過生豬女都幾好嘅。」講到想生豬女現時就要「開工」，天華即笑言：「最遲應該4月都得。」家蔚笑言：「咁都仲有時間。」天華又講笑謂：「叫天明到時4月唔好接嘢做，成個月留喺屋企。」家蔚就謂：「佢依家搏殺期邊會呀。」家蔚又透露頸部近日生濕疹：「幾年一次咁嚴重，因為香港太潮濕，記得十幾年前選港姐都係咁，唔慣個天氣，當時一化完妝就甩皮甩到抹咗成個妝再化過，但嚴重一輪就會冇事。」而劉永健就表示節目還未拍完，正與嘉賓蔡一傑及羅家英度期，預計新年後就會完成拍攝。