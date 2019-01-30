闖維園花市！家輝青雲有信心新片殺出重圍

影星劉青雲、張家輝和林嘉欣到維園花市宣傳英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》，吸引大批市民圍觀。問到三人有多久沒有行花市？青雲及家輝都表示未試過行維園，青雲說：「我係九龍人，前幾年都會平時下晝靜雞雞同太太入去行吓，貪人少啲。（買啲咩？）都冇咩，細個會買玩具，嗰啲吹氣膠公仔，前幾年都有擺桃花，近年都冇擺。（因為桃花大旺太多女仔追？）冇咁嘅事，係擺唔落。」家輝表示十多歲的時候有行花市，主力食魚蛋豬皮，嘉欣以前住銅鑼灣，但也已十幾年沒有行花市。



三人近日返大陸穿州過省宣傳，明天又要到蘇州，家輝說：「辛苦過開部戲，拍戲都係十組八組，宣傳要成廿幾三十組。」講到《廉》片題材嚴肅，跟其他賀歲片不同，問有否信心殺出重圍？家輝説：「咁先正，有個性，有內涵，新年唔一定要搞笑，紅噹噹恭喜發財，呢啲係應節，但有一部正經戲都係好選擇。（會唔會支持其他賀歲片？）都會，邊部有飛就睇邊部。（喬裝入場睇？）有可能，會同太太、阿女入場。」青雲亦表示會跟太太入場，嘉欣說：「終於可帶兩個女入戲院，之前都冇試過，因為我啲戲太喊苦喊忽，驚佢哋心痛。」



問有否信心成為今年賀歲片票房冠軍？家輝直言有信心：「咁辛苦拍套戲出嚟，冇理由未上就話輸，咁新年入場人次咁多，希望大家都好！」青雲及嘉欣對新片一樣信心十足，亦希望大家都有好成績。