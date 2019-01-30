三代同堂表演！鄭中基為紅館騷減磅講意頭

《鄭中基One More Time 世界巡迴演唱會—香港站》將於年三十晚、年初一、初二、初四及初五（2月4、5、6、8、9日）假紅磡香港體育館舉行五場演唱會。個唱進入倒數階段，鄭中基（Ronald）坦言心情緊張又興奮，皆因今次特別有三代同堂表演，愛女Emma有別之前上台唱幾句賀年歌，會親自揀歌兼唱足全首，Ronald的爸爸則負責結他伴奏。Ronald笑言：「同Emma綵排個陣時，我以為佢會緊張，點知好輕鬆，搞到我都唔知點算好，我諗咗好多囡囡緊張嗰時要點樣安慰佢嘅方法，依家全部用唔到。不過OK嘅，大家嚟睇吓佢表演成點啦。」他笑言連太太余思敏也緊張埋一份，早前囡囡考試未能參與綵排，太太開金口代唱幫忙錄demo，讓囡囡在家一邊聽一邊練習。



分享減肥心得



Ronald於兩年前舉辦《Play It Again》演唱會後，適逢為拍攝自導自演電影，谷肌增重至168磅，現在為了開騷，又要進行地獄式減肥，他說：「依家幾成功，去番140磅左右，目標係138磅，講意頭『一生發』。」問到今次如何為演唱會操弗？Ronald分享減肥心得─戒油膩、戒肥豬肉、如果沒有舉重就戒澱粉質、可食雞牛、多食蔬菜、煮食用橄欖油；隔日交替做器械、有氧運動。



提醒歌迷帶錢



提到今次演唱會，很久沒出新歌的他，希望大家練熟由他、Joey Tang、KB及梁栢堅以組合「嚿飯咁」創作的新歌《廢中》，到時全場大合唱。他又搞笑提醒歌迷記得帶錢：「上一次大家以為我派利是，其實係你哋派利是畀我㗎！同埋今次有好多紀念品賣。」



請嘉賓碌盡人情卡



演唱會除了每晚邀請到陳明憙（Jocelyn）擔任嘉賓，另有不同藝人好友助陣，Ronald坦言在新春期間碌這張人情卡，並唔容易：「適逢過年，好多人都出埠，好在幾經辛苦都請到，大家唔使擔心。」他表示大部分嘉賓都有場次要求，不過沒有爭唱頭、尾場，只是按照他們自己日程去指定場次，皆大歡喜。



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